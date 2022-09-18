STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Sedat Etik, Sabri Üstünel

MENEMEN FK: Zülküf Özer Bedirhan Altunbaş, Oğuzhan Açıl, Ömer Şahbaz, Kadir Yazıcı, Emre Keskin, Ferhat Çulcuoğlu, Atalay Gürel (Dk. 88 Gençer Cansev), Enes Yılmaz, Seçkin Getbay (Dk. 81 Murat Yılmaz), Ali Özgün (Dk. 74 Oğuzhan Aydoğan)

İNEGÖLSPOR: Emre Selen Niyazi Salman (Dk. 46 Ersel Aslıyüksek), Furkan Özyapı, Kadir Salih (Dk. 71 Taylan Özgür), Medeni Bingöl (Dk. 46 Yunus Emre Duyan), Emir Özsoy (Dk. 56 Yılmaz Özeren), Orhan Aktaş, Ömer Ermeç, Hamza Özdemir, Ethem Pülgir, Umut Sönmez (Dk. 78 Bahadır Taşdelen)

GOLLER: Dk. 41 Emre Kesgin, 51 Enes Yılmaz (Menemen FK) Dk. 54 (P) Faruk Ermeç (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Atalay Gürel, Seçkin Getbay, Bedirhan Altunbaş, Enes Yılmaz (Menemen FK) Hamza Özdemir, Faruk Ermeç (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda Menemen FK'ya 2-1 mağlup oldu.

39'uncu dakikada Emre Keskin'in sert şutunda top direkten döndü.

41'inci dakikada Bedirhan Altunbaş arka direğe çok güzel kesti, Emre Keskin uygun durumda kafayı vurdu: 1-0.

51'inci dakikada Bedirhan Altunbaş bir kez daha ortaladı, bu kez Enes Yılmaz altıpas içerisinde kafayı vurdu: 2-0.

54'üncü dakikada Oğuzhan Açıl'ın ceza sahasında rakibine müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Faruk Ermeç skoru 2-1'e getirdi.