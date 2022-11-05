TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında İnegölspor, deplasmanda karşılaştığı Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stadyum: Batman Yeni Şehir Stadı
Hakem: Burak Olcar
Yardımcı Hakemler: Faruk Yağlı, Oğuzhan Karaçoban, Gürel Uzuner
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Serhat Emirler, Taşkın Kartal, Batuhan Salman, Medeni Bingöl (Dk.66 Ö.Aslan), Yılmaz Özeren, Emir Özsoy (Dk.61 Bahadır Taşdelen) Orhan Aktaş, Y.Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek (Dk.25 Umut Sönmez), Kadir Salih (Dk.61 Yunus Emre Duyan)
Batman Petrolspor: Cihan Şentürk, Ebu Sıddık Çelik, Okan Toprak (Dk.67 İlter Ayyıldız), Fatih Gök (Dk.67 Berkant Kök), Mehmet Küçükdurmuş (Dk.85 A.Çakar), Berat Satılmış (Dk.85 Serdar Güncü), Koray Baykara, Şahin Şafakoğlu, Ferdi Konak, Yusuf Onur Arıkan, Mahsun Çapkan
Sarı Kartlar: Dk.78 E.Sıddık Çelik (Batman Petrolspor), Dk.78 Serhat Emirler (İnegölspor)
Goller: Dk.76 Şahin Şafakoğlu-'penaltı' (Batman Petrolspor)