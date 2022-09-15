Orhaniye Mahallesi Bircanlar sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda depodaki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Bircanlar sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında yer alan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda depoda bulunan malzemeler yandı. Zarar gören malzemeler ekipler tarafından sokağa çıkarıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.