Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Kocaeli'den Hatay'a arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden inşaat işiyle uğraşan gönüllüler, yıkılarak enkaza dönüşen binaların yapımında deniz kumu kullanıldığını tespit etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu. Depremlerin ardından yaraları sarabilmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılabilmek için tüm Türkiye seferber oldu.

Kocaeli'den inşaat işiyle uğraşan ve arama kurtarma çalışmaları için Hatay'a giden gönüllüler, 5 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkardı. Gönüllüler, normalde 2-3 saatte delinmesi gereken betonların, 10 dakika içerisinde açıldığını fark etti. Bunun üzerine ekipler, çalışma yürüttükleri 4 enkazın dördünün yapımında da deniz kumu kullanıldığını tespit etti.