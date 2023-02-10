İnegöl esnaf odalarının çalışanları, deprem bölgesine kefen hazırlıyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremde 20 bine yakın kişi hayatını yitirdi. Ölü sayısı ne yazık ki artarken; İnegöl’de bulunan 11 esnaf odasının çalışanları bölgeye gönderilmek üzere kefen hazırlıyor. Bir hayırsever tarafından sağlanan kefen kumaşlarını tek tek ayıran çalışanlar, poşetleyip deprem bölgesine gönderecek. Diyanetten görevlilerin tarif ettiği şekilde kumaşlar ayrılıyor, erkek, kadın ve çocuklara göre kesilip; tek tek poşetleniyor.

İnegöl Berberler Odası Genel Sekreteri Mehmet Acar yaptığı açıklamada; “Binamızda bulunan esnaf odalarının genel sekreterleri, personelleri, kooperatifteki arkadaşlarımız, muhasebeci arkadaşlarımız hep beraber böyle bir hayır işine giriştik. Allah kabul etsin. Herkes kendince yardımlarını yapıyor. Ne yazık ki ölü sayısı artıyor. Orada kefen ihtiyacının doğacını düşünerek bir hayır severin gönderdiği kumaşları kesip biçiyoruz. Erkek, kadın ve çocuklara göre tasnif ediyoruz ve poşetliyoruz. Sonra da yardım bölgesine göndereceğiz “dedi.