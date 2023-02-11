Deprem bölgesinde asayişin sağlanması için İnegöl’den 70 kişilik polis ve bekçi bölgeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından, 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede yaşanan asayiş olayları ve güvenliğin sağlanması için polis ve bekçiler görevlendirmeye başlandı.

İnegöl’den 70 kişilik bekçi ve polis memuru bölgeye sevk edildi.

İlçe emniyet müdürlüğü bahçesinde aileleri ile bir araya gelen bekçi ve polisler yapılan dualar ve helallik istenmesinin ardından yola çıktılar.

Bölgeye gidecek güvenlik görevlilerini uğurlamaya gelen kaymakam Eren Arslan “Hepimizin bildiği gibi çok büyük felaket yaşadık. Orda ki insanlarımıza dua ediyoruz. Biz millet olarak büyük milletiz, bununla gurur duyuyoruz. Depremin hemen ardından İnegöl’ümüzde vatandaşlarımız canla başla seferber oldular. Hani Nemrut’un ateşine su taşıyan karınca misali herkes elinden ne gelirse oradaki büyük acıyı dindirmek için gayret gösteriyor.”

AYAKLARINIZA TAŞ DEĞMESİN

Bu felaketi birbirimizi kenetlenerek aşacağız diyen Arslan “Şimdide kıymetli mesai arkadaşlarımı oradaki verilen görevleri yapmak üzere deprem bölgesine gönderiyoruz. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin selametle gidip gelsinler. Bu büyük felaketi milletçe birbirimize kenetlenerek atlatacağız.”

O GÖRÜNTÜLERİN YAŞANMASINA FIRSAT VERMEYİN

Bölgedeki asayişin sağlanması için görevinizi en iyi şekilde yapmalısınız diyen ilçe emniyet müdürü Erdoğan Baydemir ise “Verilecek görevleri en iyi şekilde yapacaksınız bundan şüphemiz yok. Orda şartlar zor el birliği ile bunun üstesinden geleceğiz. Oradaki görevleri en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Bölgedeki vatandaşlarımızın psikolojisi bozuk, bunu göz önünde bulundurarak diyaloglarınızı kurun. Bölgede suç işleyenleri yakalayarak adalete teslim edeceksiniz. Bölgeden görüntüler geliyor o görüntülerin yaşanmasına fırsat vermeyin.”