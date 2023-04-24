Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı yapılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

16 Haziran tarihinden itibarın 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ereceğini hatırlatan Bakan Özer, 10 ildeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı düzenleyeceklerini açıkladı.

Bu konudaki hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Bakan Özer, "Gerekli materyaller hızlı bir şekilde basım sürecine gitti. Bir de 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz. Yani buradaki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaklaşık iki aylık bir telafi programının hazırlıkları tamamlandı" dedi.

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Telafi programının isteğe bağlı olduğunu belirten Bakan Özer, depremzede öğrenciler için devam mecburiyetinin kaldırıldığını da hatırlatarak bakanlık olarak öğrencilere psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü desteği verdikleri söyledi.

Bakan Özer, bu süreçte eğitim öğretimi normalleştirmek, bu süreçte müfredata dayalı bir eğitim vermenin ötesinde psikoeğitim vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Yani çocuklarımızın o travmadan hızlı bir şekilde kurtulmaları bizim en önemli önceliğimizdi. Bunun için sınıf geçme sistemiyle ilgili de bir çalışma yaptık. İnşallah 10 ilimizdeki öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde özellikle ikinci dönemdeki gecikmeleri de dikkate alarak ikinci dönem notlarını birinci notlarından düşük olması durumunda birinci dönem notunun geçerli olacağı ama ikinci dönem notunun birinci dönem notundan daha yüksek olması durumunda ortalamanın söz konusu olacağı yani öğrencinin lehinde bir yaklaşımı inşallah yakında kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.