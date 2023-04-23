Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile depremzede çocuklar için düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Bayram Şenliği’ne katıldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen kentlerde yaşayan çocukların deprem travmalarını atlatmaları için Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ‘oyun tırı' Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel müzikler eşliğinde oyunlarla çocukların yüzünü güldürüyor.

Kurşunlu Cami meydanında düzenlenen etkinlikte Vali Su, Sur Kaymakamı Asım Solak ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ile beraber çocuklarla vakit geçirdi.

Vali Su, çocukların bayram gününde oyun oynayıp güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Ramazan Bayramının üçüncü gününün 23 Nisan’a da denk geldiğini belirten Vali Su, iki bayram nedeniyle çocuklara yönelik bir planlama yaptıklarını ifade etti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile beraber etkinliği planladıklarını aktaran Vali Su, şöyle konuştu: “Çocuklarımıza yönelik böyle değişik oyun grupları getirdik. Şu anda burada çocuklarımız hem bayramın sevincini tadıyorlar, yaşıyorlar. Aileleri birlikte mutlu bir şekilde oyun oynayarak güzel vakit geçiyorlar. Bayramın tadını, neşesini burada hep birlikte yaşama imkanı buluyorlar.”

Oyun tırının çocuklardaki deprem travmasını gidermesinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Vali Su, “Biz de deprem yaşamış bir iliz. Bu anlamda hem çocuklarımızın hem ailelerimizin rehabilitasyonu açısından da hakikaten çok önemli bir işlev görüyor” ifadelerini kullandı.