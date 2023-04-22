Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin uzun süredir yürüttüğü Üretici Kadın Stantları projesinde stantlar bu kez depremzede üreticiler için kuruldu. 6 Şubat depremlerinde evlerinin yanı sıra iş yerleri ve atölyeleri hasar alan üreticiler, ürünlerini Büyükşehir’in Galatasaray Meydanı’nda açtığı ‘Deprem Dayanışma Pazarı’nda sergileme fırsatı buluyor.MERSİN (İGFA) - ‘Deprem Dayanışma Pazarı’ olarak kurulan ve Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi deprem bölgesi olan illerden Mersin’e gelen ve Büyükşehir Belediyesi’nin Geçici Barınma Alanları’nda yaşayan depremzede üreticiler birbirinden güzel ürünlerini Mersinliler için sergiliyor. Mersinli üreticilerle birlikte, geldikleri kentin yöresel el işi ürünleri ve yiyeceklerini sunan depremzedeler, hem gelir elde ediyor hem de Mersinlilere kendi yörelerinin ürünlerini tanıtıyorlar. Deprem Dayanışma Pazarı 23 Nisan’a kadar Galatasaray Meydanı’nda açık olacak.

“Deprem Dayanışma Pazarımıza tüm Mersinlileri bekliyoruz”

‘Deprem Dayanışma Pazarı’ etkinliği hakkında bilgi veren Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlisi Burcu Sert, “Bu pazarımıza tüm Mersinlilerin desteğini bekliyoruz. Tam da bayram adına yakışır bir etkinlikle buradayız. Hatay’dan, Osmaniye’den, Kahramanmaraş’tan tüm üreticilerimiz burada, Mersin yerel üreticileriyle kaynaşma içerisinde bayramı geçireceğiz. Tüm Mersinlileri bekliyoruz” dedi.

“Mersin bize kucak açtı”

Osmaniye’den gelen, ev ve dükkanları depremde hasar alan Emel Aydın, “Stantta bize bu imkanı sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Dükkanlarımız, evlerimiz depremde büyük hasar aldı ama Mersin bize kucak açtı. Bu şekilde imkanlar sağladı. Tüm halkımızı da bizlere destek olması için bekliyoruz” dedi.

“Güzel bir etkinlik”

Stantları gezen vatandaşlardan Süheyla Bezirgan, “Stantları güzel buldum çünkü hepsi el emeği. Kişiler kendileri hazırlayıp getirmişler. Sadece hediyelik eşya değil aynı zamanda yiyecek, içecek kısmı da var. Belediyenin güzel bir etkinliği. Yer olarak da çok güzel. Deniz kenarında olması da çok güzel” diye konuştu.

Antakya’dan gelen Özgür İnan da depremde atölyesi ve iş yeri hasar alan üreticilerden. İnan, ürünlerini tanıtarak, “Annemle birlikte yapmış olduğumuz ürünler el yapımı ürünler. Amerikan servis, sepetler, suplalar ve çantalar var. Antakya’da atölyemiz, iş yerlerimiz yıkıldı. Şu an Mersin’deyiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bize sağlamış olduğu standarda ürünlerimizi sergiliyoruz. 23 Nisan gününe kadar buradayız, desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.