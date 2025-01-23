Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Uyanık, Ordu ve çevresi için önemli deprem uyarılarında bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Uyanık, bölgedeki zemin yapısının deprem dalgalarını büyütebileceğini belirtti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Uyanık, Ordu ve çevresi için önemli bir deprem uyarısında bulundu. Prof. Dr. Uyanık, bölgede meydana gelebilecek 6 büyüklüğündeki bir depremin, özellikle Ordu’nun sahil kesimlerinde zemin yapısından dolayı 9 şiddetinde hissedilebileceğini belirtti.

Zemin yapısının deprem dalgalarını büyütme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Uyanık, sahil kesimlerindeki yapılaşmaya ve alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Bu durum, bölgedeki binaların dayanıklılığının gözden geçirilmesi ve zemin etütlerinin daha hassas şekilde yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Uzmanlar, olası risklerin en aza indirilebilmesi için yerel yönetimlerin, mühendislerin ve vatandaşların ortak hareket ederek yapı denetim sistemlerine ve afet bilincine daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade ediyor.

Ordu ve çevresinde 6 büyüklüğünde olası bir depremin, özellikle sahil bölgelerinde daha şiddetli hissedilebileceğini vurgulayan Uyanık, bu durumun nedenini zemin yapısına bağladı. Sahil kesimlerindeki alüvyon tabakanın deprem dalgalarını büyütme potansiyeline sahip olduğunu belirten uzman, geçmişte yaşanan depremleri hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ordu’nun ilçelerine yakın bölgelerde daha önce 6-7 şiddetinde birçok depremin meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Osman Uyanık, riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.