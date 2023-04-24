Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depremler sırasında meydana gelen hasarlar için 21 milyar TL ödeme yaptı.ANKARA (İGFA) - DASK yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar ihbar sayısının 483 bin 516 olduğu, ödenen tazminat tutarının 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL'ye ulaştığı kaydedildi.

36 bin 356 adet işleme alınacak dosya kaldığı bildirilen açıklamada, eksik evraklı hasar dosyalarında belgelerin tamamlamasının ardından bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği belirtildi.