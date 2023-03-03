İNEGÖL’DE ARTIŞ ORANLARI DİKKAT ÇEKİCİ

11 ili sarsan 2 depremin ardından İnegöl camilerinde ki cemaat sayıları 2 katına çıktı. Son bir aydır vakit namazları ile Cuma namazlarında ki gözle görülür artışlar dikkat çekiyor.

50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, 10 binlerce vatandaşın ise yaralanmasına neden olan 2 depremin ardından ülke genelinde olduğu gibi İnegöl genelinde ki camilere olan ilgiyi arttırdı.

Günde 5 kez kılınan vakit namazlarında 1-2 saf olan camiiler, depremlerin ardından vakit namazlarında 4-5 safa çıktı. Cuma namazlarında ise camiler dolup taşarken, camilerin etrafında da neredeyse yer bulunamadı.

Deprem felaketlerinin kişilerin, manevi özeleştiri yapmasına neden olduğu tahmin ediliyor. İnsanların günahlarından arınma, tövbe etme ve olası felaketlerden korunmak için dua etme amacıyla camilere olan ilginin arttığı tahmin ediliyor.