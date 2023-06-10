Türkiye, tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hamlesine hazırlanıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinin ardından dönüşüm süreçleri daha da hızlandı.

Son verilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme yönelik “Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasıyla ilk yıl 200 bin, 5 yılda ise 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Kampanyaya başvuru sayısı ise 700 bini aştı. PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz, “Veriler gösteriyor ki İstanbul, İzmir ve Ankara’da olası bir deprem durumunda ağır hasar alacak çok sayıda bina var. Devletin ve bazı yerel yönetimlerin de desteği ile hızlı bir güçlendirme ve kentsel dönüşüm süreci başladı. Depreme dayanıksız evlerinden ayrılanlar, daha uygun fiyatlı olan küçük evlere geçince artan eşyalar da depolara olan talebi artırdı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla depolama hizmetlerinde yüzde 50’nin üzerinde bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Planları olanlar bunu ertelemesin, depo bulmakta zorlanabilirler. Evlerinde ya da iş yerlerinde ek alana ihtiyaç duyan kişi sayısı da günden güne artıyor. Evimi ya da ofisimi genişletmek istiyorum dediğinizde, fazladan bir odanın aylık kira maliyeti en az 10 bin TL’den başlıyor. Ancak bu durumun bir alternatifi var, sık kullanmayan eşyaları yüksek standartlara sahip kişisel depolama alanlarında gönül rahatlığı ile muhafaza etmeniz mümkün" dedi.