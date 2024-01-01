Japonya'da depremlerle bilinen uzman Yoshinori Moriwaki, ülkenin batısındaki Ishikawa eyaletinde 1,5 saat içinde gerçekleşen 5 ila 7,6 büyüklüğündeki 9 depremi değerlendirdi. Moriwaki, depremlere karşı genç yaşlardan itibaren yapılan eğitimlerin önemine vurgu yaparak, özellikle deprem anında nasıl davranılması gerektiği konusunda çizgi romanlar gibi araçlarla bilinçlendirmenin yapıldığını ifade etti. Binaya güvenmenin yanı sıra dışarıda da risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Japonya'da genellikle denizde meydana gelen depremlere işaret eden Moriwaki, son olayın karada gerçekleştiğini ve bu durumun tsunami riskini artırdığını söyledi. Türkiye'nin denizinin küçük olduğunu belirten uzman, olası bir depremde en fazla 1-3 metre yüksekliğinde tsunami olabileceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'de yılda 5-10 kez 6 büyüklüğünden büyük depremlerin yaşandığını belirtti.

Moriwaki, İstanbul için ise Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerini öne çıkartarak, bu bölgelerin olası bir depremde su altında kalma riskine dikkat çekti.

Türkiye'deki deprem hazırlıkları konusunda uyarılarda bulunan Moriwaki, özellikle evlerin zemininin kontrol edilmesi, bina yaşının göz önünde bulundurulması, gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yaşam üçgeni, düdük ve sıvı tipi çikolata gibi acil durum ekipmanlarının bulundurulması ve düdük kullanarak sesin duyurulmasının önemine vurgu yaptı.