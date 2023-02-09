Deprem bölgesinde Türkiye’nin dört bir yanından ulaştırılan yardımlar ile göçük altında kalan işyerlerini yağmaladıkları öne sürülen şahınlar güvenlik güçlerince yakalandı.

10 ilde büyük yıkıma neden olan binlerce kişinin ölümüne, on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan depremin yaralarını sarmak için mücadele verilirken, bazı kendini bilmezler sahneye çıkmaya devam ediyor.

İşyerlerini ve gönderilen yardım tırlarında ki malzemelerini yağmaladıkları öne sürülen bir grup güvenlik güçlerinin takibiyle yakalandı. Derdest edilen yağmacıların üzerinden yüklü miktarda para ve araçlarında çok sayıda yardım malzemesi çıktığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şahısların tutuklanması bekleniyor.