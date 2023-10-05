Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde yaşamını yitiren Gebze Belediyesi Voleybol Takımı sporcularından Mehmet Can Ağırbaş anısına turnuva düzenlendi.

Gebze Kapalı Spor Salonunda düzenlenen vefa turnuvasında Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Voleybol Takımı ile karşılaştı.

Nefes kesen mücadeleyi izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "2022-2023 sezonunda Malatya’ya transfer olan Mehmet Can kardeşimiz ne yazık ki depremde şehit oldu. Biz de kendisine vefa nişanesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile bu turnuvayı düzenledik. Spora, sporcuya ve kentin tanıtımına yönelik çalışmalarda sporun önemine binaen bu çalışmayı gerçekleştirdik. Turnuvada oynayan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Şehit kardeşimize de Allah’tan rahmet, kederli ailesine de sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise "Her birimizin her zaman başına gelebileceği bir hadise deprem ve afetler. Dünyanın her yerinde afetlere karşı direnmek büyük bir hazırlık gerektiriyor. Biz de ülke olarak büyük bir gayret ve hazırlık içerisindeyiz. Ancak şehadete giden arkadaşlarımızı yavrularımızı ve gençlerimizi rahmetle anıyoruz. Anılarını yaşatmak ve onlar gibi insan olmak hepimizin hedefidir. Geride kalanlara ise bizler uzun ve sağlıklı ömürler diyoruz. Bu güzel anı yaşattığınız için her birinize teşekkür ediyorum gençler. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.