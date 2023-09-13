Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kurularak Tarihi Antakya Sokakları’nda hizmet veren ve depremde yıkılarak kullanılamaz duruma gelen UNESCO Hatay Gastronomi Evi, Antakya EXPO Alanı A Blok’ta yeniden açıldı.HATAY (İGFA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gastronomi alanında Hatay'ı “Yaratıcı Şehirler Ağı”na layık görmüş ve Hatay mutfağının lezzetleri tescillenmişti. Hatay’da 6 Şubat Depremlerinde hasar görerek yıkılan binalardan birisi de UNESCO Hatay Gastronomi Evi olmuştu.

Deprem sonrası kullanılmaz halde olan Hatay Gastronomi Evi, Antakya EXPO Alanı A Blok’taki yeni adresinde Hatay mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra mutfak kültürünü tüm konuklarının beğenisine sunacak.

“GASTRONOMİ ŞEHRİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gastronomi Evi’nin açılışında yaptığı konuşmada EXPO alanının, yapılırken ve yapıldıktan sonra birçok siyasetçi tarafından polemik haline getirildiğini kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “320 dönüm arazi içerisine inşa ettiğimiz tüm EXPO mekânlarının toplamı 750 milyona mal olmuştu. Ama spekülasyon yapmak isteyen siyasetçiler bunu 4 milyar, 5 milyar, 6 milyar en son 8 milyara kadar çıkarttılar. Ama gerçekte 750 milyona yapmış olduğumuz bu 2 mekân şu anda deprem sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesinin konuşlandığı yer oldu. Bütün birimlerimiz bu mekân içerisinde Hatay halkına hizmet etmeye devam ediyor.” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

Biz, 2017’de gastronomi şehri olmuştuk. UNESCO tarafından tescillenmiştik. Bu tescilimiz hâlâ devam ediyor ve bizim taahhütlerimiz de hâlâ devam ediyor. Taahhütleri yerine getirdiğimiz sürece de Gastronomi Şehri olmaya devam edeceğiz. Bu taahhütlerden bir tanesi de gastronomi alanında bir mutfak yapmamız. Bu mutfakta Hatay’ın kendine özgü yemeklerinin yapılması ve toplumun bu hizmetten faydalanması gerekiyor. Gastronomi Evi depremde yıkılınca EXPO alanındaki A Bloğun en üst katının terasıyla birlikte gerçekten çok müthiş bir gastronomi evi yaptık. Burada Hatay’ın kendine özgü yemekleri uygun fiyata ve çok güzel bir manzara içerisinde sunuluyor. Eşinizle, dostunuzla, gelen misafirlerinizle de kullanabileceğiniz, kullanırken karnınızı doyurabileceğiniz, seyir anlamında da göz zevkinize katkı sağlayacak bir mekân oldu. Sadece Hataylı hemşerilerimize değil, Türkiye’mize de hayırlı olsun. Hatay yavaş yavaş tekrar küllerinden doğmaya devam ediyor.

PROF. DR. NAZAN SAVAŞ: KÜLTÜRÜMÜZ YAŞASIN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANSIN

Hatay kültürlerinin yaşatılmasının önemini vurgulayan Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Savaş, “UNESCO Hatay Gastronomi Evi’miz sadece yemek kültürünü değil, Hatay’a özgü tüm kültürleri yansıtmaktaydı ve pek çok da inovatif çalışmaları yürütmekteydi. Kültürümüz yaşasın ve sürdürülebilirliği sağlansın diye bugünden itibaren Antakya Expo Alanı’nda çalışmalarına ve hizmet vermeye devam edecek. Bağışçılarımızın destekleriyle Antakya mobilya kültürünün izlerini de taşıyan bir kahve köşesi de planlayarak sadece gastronomi alanındaki yemekler değil, kahve kültürümüzü de burada yaşatmaya çalışacağız. Herkesi, tüm kadınlarımızı, çocuk ve eşleriyle beraber buraya davet ediyorum.” dedi.