Watsons Türkiye, önümüzdeki dönem işe alımlarında depremden etkilenen afetzedelere öncelik tanıyacağını açıklayarak iş başvurusu çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Depremin etkilediği 11 ilde ikamet edenlerin önceliklendirileceği işe alımlarda, adaylar çalışmak istedikleri herhangi bir ildeki pozisyona başvurabilecekler.

Deprem bölgesinde ikamet eden ve farklı bir şehirdeki pozisyona başvuran adaylar çalışmak istediği bölgedeki yetkili ile online görüşme yapabilecek.

Ayrıca, iş başvurusu sırasında istenen belgeler de e-devletten indirilerek şirkete online olarak iletilebilecek.