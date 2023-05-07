Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, şubat ayında ülkemizde meydana gelen afetin ilk gününden itibaren depremden etkilenen engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütüyor.İSTANBUL (İGFA) - 50 yılı aşkın süredir Cerebral Palsy’li bireylere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) – Cerebral Palsy Türkiye, 11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında bölgede Cerebral Palsy başta olmak üzere özel gereksinimi olan çocuklara ve ailelerine yönelik çalışmalarını önceliklendirdi.

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI DEPREMDEN ETKİLENEN AİLELERE NASIL DESTEK OLDU?

Depremden etkilenen engelli bireylerin ihtiyaçlarını tespit edebilmek, destek ekipleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmak ve deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları takip etmek amacıyla Deprem Koordinasyon Kurulu kuran Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, depremin ilk haftasından itibaren engelli çocuğu olan ailelerle iletişime geçti. 250’ye yakın aile ile görüşen Vakıf; bölgede yaşayan engelli nüfusa ek olarak deprem sonrasında ampüte engellilerin ve ortopedik / nörolojik yaralanma sonucu engel durumu oluşan bireylerin ortez, protez, yürüteç gibi medikal ve teknolojik malzemelerle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptı.

Bu kapsamda Vakıf, özel gereksinim sahibi bireylerin tekerlekli sandalye, engelli puseti, oturma düzeneği, portatif klozet ve gastronomi beslenme sondası gibi ihtiyaçlarını tedarik ederken aynı zamanda gıda, hijyen ve kıyafet desteğinde de bulundu. Ayrıca bölgedeki acil ihtiyaçlar dahilinde gıda ve mutfak malzemesi desteği de sağlandı. Vakıf, depremden hemen sonraki akut dönemde özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının tespitlerinden sonra orta ve uzun dönemde sürdürülebilir destekler için projeler geliştirerek hızlıca devreye aldı.

İSTANBUL’A GELEN ENGELLİ DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ DESTEK…

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; özel gereksinimi olup, deprem bölgesinden İstanbul’a gelen çocukların ailelerine çağrıda bulundu.

Ataşehir’deki Metin Sabancı Merkezi’nin kapasitesini artırarak, kapılarını depremden etkilenen engelli çocuklara açtı ve ücretsiz hizmet vermeye başladı. Ailelerin ve çocukların Metin Sabancı Merkezine davet edilmesi akabinde ilk olarak; çocukların durumu değerlendirildi.

Bu değerlendirme sonucu her çocuğun özel durumu gözetilerek alanında deneyimli uzmanlar tarafından verilecek özel eğitim, fizyoterapi, dil konuşma terapileri, duyu bütünleme, psikolojik, nörolojik ve ortopedik danışmanlık hizmetleri belirlendi ve bütüncül bir rehabilitasyon süreci planlandı. Vakıf ile iletişime geçen engelli bireylere de malzeme desteği sağladı. Ayrıca Vakıf engelli bireylerin kıyafet ve hijyen malzemesi gereksinimlerinin karşılanması için kurumlara çağrı yaptı. LC Waikiki ve Penti içinde çeşitli ürünlerin olduğu binlerce giysi yardımı göndererek bu çağrıya destek verdi.