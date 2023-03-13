

Hatay ilinde aileaiyle yıkılan evlerinin balkonundan atlayarak kurtulan Mustafa Girente(26), sığındıkları Bursa'nın İnegöl ilçesinde yardımseverlerin desteği ile düzenlenen törenle depremzede olan sevgilisi Güldez Taştekin(26) ile dünyaevine girdi.

6 Şubat sabahı Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sırasında çöken apartmanın balkomundan atlayarak kurtulan Mustafa Girente(26) ve ailesi, İnegöl'e gelerek yardımseverlerin desteği ile yaşam sürmeye başladı. O sırada 6 yıldır flört ettiği depremzede olan sevgilisi hemşire Güldez Taştekin(26) de İnegöl'e geldi. Genç çift, kendilerine destek veren ve ihtiyaçlarını sağlan 20 kişilik ekibe evlenmeyi istediklerini ilettiler. İnegöllü yardımsever ekip, genç çifte tüm düğün masraflarını karşılayacaklarını söyleyerek düğün organizasyonunun startını verdiler. Yardımsever ekip, genç çifitin evini tutup dayayıp döşediler. Gelinlik ve damatlıkları alınan çiftin nikah başvuruları da yapıldı. İnegöl örf ve adetlerine uygun şekilde kız isteme yapıldı. Kına gecesinin ardından gelin alıcı programı da düzenlendi. Hamamlı mahallesindeki evden alınan gelin, şehir içinde araçlarla konvoy yapılarak Nikah Dairesine gelindi.

Genç çiftin, nikahını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıydı. Damat, İnegöl adetlerine göre masanın üzerine çıkarak "Evet" yanıtını verdi.

Genç çift nikahın ardından balayı için Oylat Çağlayan kaplıcalarına gönderildiler.



Açıklama yapan gelin Güldez Taştekin, "Aslen Diyarbakırlıyım, üniveristeyi bundan 6 sene önce kazanmıştım. 6 senelik bir ilişkim vardı.

Depremi bende yaşadım.Benim ailem Diyarbakır aslen.Nişanlım yani nişanlı gibi bir şeydik, onlarla yaşıyordum. Bende o sırada oradaydım. Kötüydü, çok yakın arakadaşlarımı kaybettim. Dün iyi geceler dediğime sabah günaydın diyemedim. İnegöl'e geldik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ölümün olduğu bu dünyada niye erteliyoruz diye düşündük açıkçası. Nikah tarihi aldığımızdan ailemizin hiçbir şekilde haberi yoktu.Sonra teşekkür mahiyetinde İnegöl'den tanıştığımız insanlar Sanem abla ve Nedim abi olmak üzere bize böyle sürprizler yaptılar. Gelinlik, damatlık her şeyimizi evimize varana kadar yaptılar. Çok teşekkür ederim İnegöl halkına. Gerçekten gittiğimiz her mağaza o kadar içten ve samimiydiler ki ki anlatamam. Acımıza ortak oldular.Yürekten teşekkür ederim." dedi.



Damat Mustafa Girente, "Bizim gözümüzden akan yaşa ortak oldukları için İnegöl halkına çok teşekkür ederiz. Biraz kendimizden bahsetmek istiyorum. Biz Hatay Antakya'dan geliyoruz. 6 Şubat'taki depremden sonra iki gün Antakya'da kaldık sonra buraya İnegöl'e yerleştik. Burada İnegöl halkı bize kenetlendi, bize sarıldı, bize sahip çıktılar. Biz bu konuda minnettarız.Hatay'da bi birlikteydik, nişan programımız vardı.Araya deprem gibi bir felaket girince bizde bunu ertelemeye karar verdik.Burada ailemizden habersiz nikah tarihi aldık. Bzi İnegöl halkına teşekkür mahiyitinde iki tane abla ve abimizi nikah şahidi yapmak istedik.Onlarda bize sürpriz maksadında düğün masrafımızdan tutun her şeyimize kadar karşıladılar.Allah razı olsun onlardan bizi eksik hissettirmediler.Bizim yaralarımızı sarmaya çalıştılar, Allah razı olsun onlardan. Tekrar söylemek istiyorum, gözümüzden akan yaşa ortak oldukları için İnegöl halkına teşekkür ederiz. Bizim evimiz 4 katlıydı. Giriş kattaki komşumuz 6 saat enkazda kaldı. Onun dışında evimiz yıkıldı. Evimizdeki yıkım yavaş sürdüğü için biz balkondan atladık. Bunun dışında ailemizden amcamızı kaybettik.Ailemizden bir tek amcamızı kaybettik ama onun dışında çevremizdeki arkadaşarımızdan 8'ini kaybettik. Üzücü bir afet yaşadık. Sonuçta Allah tarafından gedli, isyan etmiyoruz ama bir yanımız hala orada. Sonuçta memleketimiz,toprağımız, doğup büyüdüğümüz yer.Elbet döneceğiz." dedi.