Düzce’de yaşanan deprem sonrası açıklama yapan İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiğine dikkat çekerek; “Bu noktada her birey, her aile önce kendi tedbirini almalı. Depreme her an hazır olmalıyız” dedi.

Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, ülkemizin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. İnegöl’de bu alanda ortaya koyduğu çalışmalarla dikkat çeken İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) Başkanı Ömer Gürkan, yaşanan deprem sonrası açıklamalarda bulunarak her an hazır olunması gerektiğini hatırlattı.

“HAYATTA KALMAK, HERKESİN KENDİ ELİNDE”

Ömer Gürkan, ülkemizin konumu gereği afetlerle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini ifade ederek; “Belirli aralıklarla yaşadığımız acı tecrübeler bunu hatırlatsa da üzerinden zaman geçtikçe unutuyoruz. Dün akşam Düzce’de yaşanan deprem bir kez daha gösteri ki depremi unutma, önemsememe gibi bir durum söz konusu değil. Devletimiz geçmiş yıllara göre bu alanda ciddi çalışmalar ortaya koymuş, ciddi organizasyonlar gerçekleştirmiş ve önemli bir mesafe kat etmiştir. Ancak sadece devletten bir adım beklemek doğru değil. Deprem konusunda her birey, her aile önce kendi önlemini almalı. Gece yarısı 04.08’de herkes evinde uykuda bu gerçekle yüzleşti. Dolayısıyla önce kendimizin ve ailemizin bilinçli olması önemli. Hayatta kalmak, herkesin kendi elinde. Çocuklarımız, aile bireylerimiz bu konuda en azından temel eğitim düzeyinde bilgilenmeli. Evlerimizde afet çantalarımız hazır olmalı. Saklanacağımız, korunacağımız alanlar önceden belirlenmeli ve sürekli tekrar edilerek akılda kalmalı. Afet anında evden çıktıktan sonra nerede buluşulacağı veya afet sırasında evde kimin nerede kendini korumaya alacağı tüm bireyler tarafından bilinmeli. Günümüzde artık bu eğitimlere ulaşmak hiç zor değil. AFAD’ın resmi internet sitesinde eğitimler mevcut. Bunlardan tüm vatandaşlar faydalanmalı” dedi.

“İNDAK EKİBİNE KATILIN” ÇAĞRISI

İNDAK hakkında da çağrıda bulunan Ömer Gürkan, “İNDAK gönüllü bireylerin oluşturduğu ancak bir kar topu misali büyüyerek bugün 200’ün üzerinde gönüllüsü bulunan bir oluşum. Bugüne kadar hem şehrimizde hem de ülke genelinde AFAD koordinasyonuyla pek çok arama kurtarma faaliyetine katılım gösterdik. Ancak bir afet durumunda gönüllü 200 kişiden kaç kişinin o an hayatta olacağı bilinemez. Bu nedenle sayımız ne kadar fazla olursa, toplum olarak kendimizi o kadar güvende hissedebiliriz. Ben tüm gönüllü vatandaşlarımızı hem bu anlamda bireysel eğitimleri hem de ekibimize dahil olmak adına İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibimize davet ediyorum. İnternet sitemizde başvuruyla ilgili formlar ve detaylı tüm bilgiler mevcut. İnsanların hayatına dokunmak isteyen herkese bu çatı altında yer var” diye konuştu.