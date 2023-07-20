Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberindeki belediye başkanları heyetiyle, deprem sonrası şehirlerin yeniden yapılandırılması konusunda bir dizi teknik incelemelerde bulunmak üzere Japonya’da.

Heyet ilk gün, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamada Kenji ve Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Milletvekili Ichiro Aisawa’yı ziyaret etti. 6 Şubat’ta dünyanın en büyük kara depremlerinden birini yaşayan Türkiye’nin depremle ilgili çalışmalarını aktaran Başkan Yücel Yılmaz, deprem sonrası Türkiye’de turizmin canlandırılmasına yönelik iş birliği ve tanıtım faaliyetleri üzerine Japon heyetiyle istişarelerde bulundu. Heyet daha sonra Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ile bir araya gelerek Japonya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-Japon iş birliği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) iş birliğinde yürütülen “Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması” projesiyle ilgili görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyaret dahilinde Yücel Yılmaz başkanlığındaki heyet, Türk-Japon Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamada Kenji ile bir araya geldi. 6 Şubat’ta dünyanın en büyük kara depremlerinden birini yaşayan Türkiye’nin depremle ilgili çalışmalarını aktaran Başkan Yücel Yılmaz, deprem sonrası Türkiye’de turizmin canlandırılmasına yönelik iş birliği ve tanıtım faaliyetleri üzerine Japon heyetiyle istişarelerde bulundu. Heyet, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen’i ziyaret etti.

Japon basınında 1. gündem oldu

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansını (JICA) ziyaret eden heyet; kentsel planlama ile toparlanma, yeniden inşa planlaması, sismik güçlendirme, afetlere dirençli şehirlerin oluşumu ve enkaz atığı yönetimi alanlarında yapılacak iş birliklerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Japon basının da da geniş yankı uyandıran temaslar da heyet ayrıca 1995’te büyük bir depremle sarsılan Kobe’yi de ziyaret etti. Kobe Belediye Başkanı Kiz Hisamoto ile bir toplantı yapan heyet, Kobe depremi sonrasındaki çalışmaları ve önlemleri konuştu.

Verimli temaslar

Japonya ve Türkiye arasında gerçekleştirilebilecek iş birliklerine yönelik temaslarda bulunduklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Japonya’nın özellikle deprem konusundaki tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz” dedi. Türkiye’nin 6 Şubat’ta dünyanın en büyük kara depremlerinden birini yaşadığını hatırlatan Başkan Yücel Yılmaz, “Bu süreçte hem Japonya’nın hem de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın büyük desteğini gördük. Kendilerine gerek maddi gerekse manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. JICA’yı ziyaret ederek; Türkiye ve Japonya arasında Ar-Ge, sismik güçlendirme ve teknoloji alışverişi ve afetlere dirençli şehirlerin oluşumuna yönelik yapabileceğimiz iş birliklerini görüştük. JICA’nın yeni hibe ve programlarından faydalanmak, hem teknik iş birlikleri hem de mali destek sağlamak için girişimlerde bulunduk. Bunun yanı sıra başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin turizmde başarısını artıracak iş birliği ve tanıtım faaliyetleri üzerine verimli toplantılar gerçekleştirdik. Güzel sonuçların hem ülkemize hem de Balıkesir’imize kısa sürede yansımaları olacak. Ülkemize ve Balıkesir’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.