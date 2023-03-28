11 ili etkileyen ve ölümlere neden olan depremin ardından çekme karavanlarda talep patlaması yaşandı. İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyete başlayan Luxer karavan firması, İnegöl mobilya sanayinde olmanın avantajı ile kaliteli ve şık tasarımlı karavanlar üretirken taleplere yetişmek için 24 saat faaliyet gösteriyor. Depremin ardından İnegöllüler, olası depremin ardından konforunu güvenli şekilde sağlamak için çekme karavanlara yöneliyor. 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen rakamlarla üretilen karavanlarda İnegöl, Bursa ve ülke genelinde yüzde yüz talep artışı yaşanıyor.

2023 yılında 5000 metre kapalı alanda kurulan Luxer karavan, yıllık 500 adet çekme karavan ve 100 adet TNY House üretimi yapıyor.



VERGİYE TABİ DEĞİLLER

Açıklama yapan Luxer Karavan Firması ortaklarından Mehmet Döngel, "2023 yılında 5000 metre kapalı alanda kurulan Luxer karavan firmamız, yıllık 500 adet çekme karavan ve 100 adet TNY House üretimi yapıyor. Çekme karavan adından da anlaşılacağı üzere motorlu taşıtlar tarafından çekilerek götürülebilen ve Karavan içinde yaşamak için gerekli ekipmanların barındırıldığı karavan tipidir. Bu tarz karavanlar sadece motorlu araçlar ile çekilebilmekte olup karavan donanımında herhangi bir itici kuvvet olarak motor yoktur. Çekme karavanlar 750 KG altı ve 750 Kilogram üzeri olmak üzere iki türlü üretilmektedir. 750 KG altı olan çekme karavanlar Ekipmanlar dâhil (Mobilya, Ocak, Yatak, Masa, Tuvalet vb.) belirlenen kilogramı geçmemesi gerekmektedir. 750 KG altı karavanlar Vergiye tabi değildir ve B Sınıfı ehliyet ile kullanılmaktadır" dedi.

BOYUT BÜYÜYÜNCE VERGİSİ OLUYOR

"750 KG üzeri araçlarda daha büyük dolaplar, fırın, çamaşır makinesi, gibi birçok ekstra aksesuar eklenebilmektedir. Bu model karavanlar çift dingil olup 3,90 metre üzerinde olabilmektedir. Vergiye tabilerdir." diye konuştu.



İMAR İZNİ GEREKMİYOR

"O2 tip onay belgesi bulunan Avrupa Normlarında Tiny House ve römork kendine özel plaka ve ruhsata sahiptir. Doğayla baş başa 4 mevsim konforlu yaşam olanağı sunmaktadır. İstenilen arsada konumlandırılabilir, imar izni gerektirmez. Plakalı, ruhsatlı aracınızı alt ekipmanları sayesinde kolaylıkla istediğiniz yere taşıyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

TAŞINAMAYAN KONTEYNERLER İSE İMAR İZNİNE TABİ

Öte yandan taşınamayan konteynerlerin ise imar iznine tabi olduğu açıklandı.