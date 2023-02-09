Türkiye, bir yandan büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu 10 kentte arama kurtarma faaliyetleri umutla devam ediyor. Depremlerde saat 03.23 itibariyle can kaybı 12 bin 391'e yükseldi, yaralı sayısı 62 bin 914'e çıktı.

AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

ACI VE UMUT BİR ARADA...

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.

DİYARBAKIR'DA 72 SAAT SONRA BİR KADIN SAĞ ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından Yazgül Çaçan depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.

ERDOĞAN: HİÇBİR VATANDAŞIN SOKAKTA KALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün hayatını kaybedenlerin sayısını 8 bin 574, yaralı sayısını ise 49 bin 133 olarak açıklamıştı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir vatandaşın sokakta kalmasına müsaade edilmeyeceğini, Alanya, Antalya, Mersin gibi illerdeki otellerle görüştüklerini ve afetzedeleri bu otellere yerleştireceklerini söyledi.

Erdoğan, hasar tespitinin arından 10'ar bin lira destek ödeneceği bilgisini de paylaştı

AFAD'DAN DEFİN İŞLEMİ AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin kimliklendirme ve defin hizmetleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybedenlerin en hızlı şekilde kimliklendirilmeleri ve naaşlarının yakınlarına ivedi şekilde teslim edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, işlemlerin yeknesaklığının sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde, valilikler ile kurum ve kuruluşların talimatlandırıldığı aktarıldı.

Talimat kapsamında, ölü muayene işlemlerinin, naaşların bulundukları il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılarak, çevre il ve ilçelere gönderilmemesi gerektiği ifade edildi.

Talimata göre, naaşların, hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanacağı ifade edilen açıklamada, düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verileceği belirtildi.

Kimliklendirmeleri yapılamayan naaşların, 24 saatlik bekleme süresinin ardından DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra defnedileceği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 7,6 ile Elbistan'da olmak üzere, toplam 648 depremin meydana geldiği belirtildi.

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiği, 40 bin 910 kişinin de yaralandığı açıklandı.