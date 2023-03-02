Bursa-Ankara karayolu mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp yoldan çıktı; 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Depremzede Şanlıurfa'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Mehmet Kılıç(41) yönetimindeki 06 EZ 8576 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan araç, yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Şengül Kılıç(39), Aliye Nur K.(15), Miraç K.(4) ve Sıraç K.(4) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.