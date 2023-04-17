SEDAŞ, Sakarya’da KYK yurdunda kalan çocuklara 23 Nisan etkinliği düzenleyerek unutulmaz bir gün yaşattı.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’nin elektrik dağıtım faaliyetini yürüten Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), depremin yaralarını sarmak üzere attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. SEDAŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sakarya’da düzenlenen, "Birlikte Eğleniyoruz" etkinliğinde çocuklara çeşitli animasyonlar, oyun parkları ve farklı aktivitelerle eğlenceli saatler yaşatıldı. KYK’da misafir olan yaklaşık 400 çocuğun katıldığı etkinlikte ejderha kaydırak, combo oyun parkı, maymun zıpzıp, basketbol, futbol, yüz boyama ve sosis balon atölyesi yanı sıra sürpriz ikramlık stantları çocukların ilgi odağı oldu.

"Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmak hepimizin en büyük önceliği olmalıdır"

Depremde en çok çocukların etkilendiğini söyleyen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, "Bu düşünceyle 23 Nisanı depremzede çocuklarla kutlamaya karar verdik. Çocuklarımızı yaşadıkları olumsuz durumun etkisinden kurtarmak, bir nebze de olsa neşeli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren ekiplerimiz afet bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar dönüşümlü olarak 128 çalışma arkadaşımızı görevlendirdik. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmak hepimizin en büyük önceliği olmalıdır" şeklinde konuştu.