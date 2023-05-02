Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Bursa’ya gelen çocuklar, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği drama ve baskı-resim atölyesinde bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Nilüfer Belediyesi, 6 Şubat’taki büyük depremin ardından Bursa’ya gelen depremzede çocuklar için Misi’deki Sanat Kahvesi ve İpek Evi’nde etkinlikler düzenledi. Nilüfer Belediyesi ve Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen iki ayrı atölyeye katılan çocuklar, hem yeni bilgiler öğrendi hem de gönüllerince eğlendi. Aralarında yabancı uyruklu çocukların da bulunduğu 22 kişilik grup, Nilüfer Belediyesi Sanat Kahvesi ve İpek

Evi’nde düzenlenen atölyelerde yeni deneyimler edindi. 9-14 yaş arası çocukların yer aldığı ve psiko-sosyal destek anlamında güçlendirici etkinlikte, önce resimler çizildi, sonra boya ile baskı çalışması yapıldı. Çocuklar hayal ettikleri çalışmaları resimlere yansıttı. İpek Evi’nde düzenlenen drama atölyesinde de çocuklar, iletişimi güçlendirici ekip çalışmalarında yer aldı. Eğitmenler Esin Selimoğlu ve Sevil Şahin Hakverdi ile birlikte

keyifli anlar yaşayan çocuklar, Nilüfer Belediyesi’ne kendilerini misafir ettikleri için teşekkür etti.