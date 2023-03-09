İyilik Hareketi Derneği ve Karadeniz Güvenspor ortaklaşa düzenlediği programda depremzede çocuklar halı sahada bir araya geldi.

Karadeniz Güvenspor ve İyilik Hareketi Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği programda depremzede çocuklar, Karadeniz Güvenspor’un tesislerinde gerçekleşen halı saha maçında bir araya geldi.

Renkli görüntülerin yaşandığı müsabaka sonrası tatlı ikramında bulunuldu.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Karadeniz Güvenspor Başkanı Abdül Ergün “Karadeniz Güven sporumuz ve İyilik Hareketi Derneğinin organizasyonu ile ilçemize yerleşen depremzede çocuklar ile kulüp tesislerimizde halı saha maçı düzenledik. Organizasyonda emeği geçen İyilik Hareketi Derneği yönetici ve mensuplarına ve bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan başta Trabzonlular Derneği Başkanı Hüseyin Ersöyleyen ve yönetimine teşekkür ederim.” Dedi.

BU ZORGÜNLERİ AŞACAĞIZ

İnegöl İyilik Derneği Başkanı Betül Cerrah ise “Bugün güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Çocuklarımızın mutluluğu için halı saha da bir futbol maçı gerçekleşti. Sosyal aktiviteler ile yaşanılan kötü anıları unutacağız inşallah. Bu programa destek veren tüm herkesten Allah razı olsun katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Hep birlikte bu zor günleri de aşacağız inşallah.”