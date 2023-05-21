Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu’da ikamet eder deprem mağduru aileler ve refakatsız çocuklar için Ünye’nin en gözde yerlerinden biri olan Çınarsuyu Tabiat Parkı’nı Psikososyal Destek Merkezi'ne dönüştürdü.ORDU (İGFA) - 2 yıl sürecek olan proje kapsamında Ünye ilçesinde bulunan Çınarsuyu Tabiat Parkı depremzedelerin kullanımına açılacak. Yapılan proje ile deprem mağduru aile ve çocukların travma ve yas danışmanlığı alanında eğitimler uzman psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından verilecek. Proje ile psikososyal destek verilen deprem mağduru aile ve çocukların yaşadıkları afetin travmalarını en aza indirerek eski rutinlerine kavuşmalarına yardımcı olunmasını hedefliyor.

BAŞKAN GÜLER: “BU PROJE ÖRNEK OLDU”

Gerçekleştirilen tantıtım toplantısında bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Depremzedelere ne kadar destek versek azdır. Onların her zaman yanında olacağız” dedi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın sayılı depremlerinden bir tanesi ülkemizde oldu ve devletimizin güçlü elleriyle bu halloldu. Şimdi, güzel Ünye'mizin Çınarsuyu Tabiat Parkı'nı da psikososyal destek merkezi kuruyoruz. Bizim aynı zamanda kardeş şehrimiz olan Adıyaman'dan gelecek olan genç kardeşlerimiz, aynı zamanda travmayla karşılaşan yetişkinler burada terapi görecekler. Burası bu bakımdan örnek bir çalışma oldu. Gönüllülük esaslı çalışmaları da önemsediğimiz projemize katılım sağlayacak alanında uzman isimler ile el sanatları, müzik, robotik kodlama, havacılık ve astronomi, gastronomi, görsel sanatlar gibi alanlarda da faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Her yıl toplam 12 bin 500 kişinin doğrudan ve dolaylı olarak faydalanacağı çalışmamız ile hiçbir kardeşimizi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden bu zor süreci hep birlikte dayanışma ile aşacağız.”

VALİ SONEL: “EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM”

Dünyanın yaşadığı en büyük felaketlerden birisinin yaşandığının altını çizen Ordu Valisi Tuncay Sonel, birlik ve beraberliğimiz ile bunun üstesinden geldik, gelmeye de devam ediyoruz, dedi.

Vali Sonel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

”6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen asrın felaketini yaşadık. İlk gün itibariyle Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ordu’muzun 19 ilçesi, aziz milletimizin her bir ferdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde deprem bölgesine gidildi. Adıyaman'da, Ticaret Bakanımız ve Ulaştırma Altyapı Bakanımız, devletimizle, milletimizle el ele, Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Yine şehrimizden ve bölgemizden depremde zarar gören diğer illerimize arkadaşlarımız gittiler. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize de bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu projede emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun.”

BAKAN YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK: “KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ÖNEMLİ”

Psikososyal Destek Merkezi’nin tanıtım programında bulunmaktan keyif aldığını söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, “Deprem Koordinasyon Merkezinde ve kamu kurumlarında bir koordinasyon yapıldı. Ben de orada bilfiil bulundum. Onlar doğrudan o felaketi, bölgede yaşadılar, hissettiler. İlk andan itibaren bu psikososyal desteğin ne kadar zorunlu olduğu ortaya çıktı. Orada onu çok rahat bir şekilde görme fırsatı oldu. Ordu’da böyle bir çalışmanın yapılması çok önemli bu projeye emek veren tüm paydaş kurumları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Orkent A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şen, Beni Hafife Alma Derneği Eğitim Platformu Başkan Yardımcısı Erkan Gürkan tarafından Psikososyal Destek Merkezi’nin protokolü imzalandı. İçerisinde bungalov kır evleri, düğün salonu, restoran, kafe, kamp alanları bulunan tesis bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla kapılarını ilk olarak depremzede refakatsiz çocuklar ve depremden etkilenen ailelere kapılarını açacak.