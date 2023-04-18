Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi bünyesinde Bez Bebek Sanatçısı Şaziye İlgün ve ekibinin depremzede çocuklar için yaptığı bayram hediyelerini Hatay’da görev yapan Vali Ali Çelik’e ulaştırmak üzere teslim aldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyesi, afet bölgesine olan desteğini ilk günden bu yana sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sağlayan Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü bünyesinde depremzede çocuklar için örnek bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Etüd Proje Müdürlüğümüz himayelerinde UNESCO Bez Bebek Sanatçısı Şaziye İlgün ve ekibi tarafından depremzede çocuklarımız için 43 bez bebek ve 30 kedicik el emeği göz nuruyla yapıldı.

Yapılan oyuncakları Hatay’da görev yapan Valimiz Ali Çelik’e ulaştırmak üzere teslim alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün kocaman yürekli annelerimizden minik yürekli depremzede çocuklarımıza gönderilmek üzere belediyemizin UNESCO faaliyetleri kapsamında üretilmiş olan bebekleri ve kedicikleri teslim alıyoruz. Bu eserleri belediyemiz aracılığıyla valiliğimize teslim edip Hatay’da görevde bulunan Sayın Valimize ulaştırılmak üzere hızlı bir şekilde yola çıkaracağız. Tamamen gönüllülük esasıyla hiçbir bedel almadan ve istemeden bu bebeklerin yapımında emeği geçen başta şehrimizin tescilli sanatçısı Şaziye Hanım olmak üzere diğer annelerimize ve sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemizin konağında iki aylık süre boyunca bu bebekler el emeği göz nuru dökülerek tek tek bu annelerimiz tarafından yapıldı. Depremzede çocuklarımızın morallerinin düzelmesi, bayram öncesi onlara bir hediye olarak Kütahya’dan yardım elinin uzatılması için belediyemize teslim ettiler. Kendilerine huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bu hayırlı Ramazan ayında, hayırlı bir günün ertesinde böyle hayırlı bir hizmeti bölgeye ulaştırmamıza vesile kılan tüm dostlarımızdan razı olsun. Buradan da Sayın Valimize ve orada hizmet veren tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Gerçekten zor zamanda Türk Milletinin nasıl asil bir damara sahip olduğunu milletimiz gösterdi. Kütahya’mız, yardım kampanyaları başta olmak üzere canla başla oraya ilk günden bugüne yardımlara devam ediyor” ifadelerini kullandı.

UNESCO Bez Bebek Sanatçısı Şaziye İlgün ise Başkan Işık’a destekleri için teşekkür ederek, “8 gönüllü koca yüreklerle depremzede çocuklarımızın travmalarını atlatabilmeleri adına anne sıcaklığında bez bebekleri ve kedicikleri yaptık. Tamamıyla maddi hiçbir destek almadan çok değerli arkadaşlarımla beraber yaptık. Belediyemizin UNESCO konağını kullandık, sıcak bir ortamdı, teşekkür ederiz. Sayın Başkanımız sayesinde de Hatay’a Valimize ulaştırılacak” dedi.