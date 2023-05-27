Hatay’da depremin yaralarını sarmak için yoğun bir çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, küçük afetzedeleri de ihmal etmiyor. Başkan Alinur Aktaş, Hatay Gazi Paşa İlkokulu'nda oyuncak dağıttığı öğrencilere moral verdi.

Hatay’da gelen yardımların dağıtımı, konteyner kentlerin oluşturulması ve seyyar tuvalet kurumları görevlerini aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temel ihtiyaç maddelerinin depremzedelere ulaştırılması için yoğun çaba harcarken, çocukları da ihmal etmiyor. Ekipler, büyük afetin küçük tanıklarını mutlu etmek, onların yüzünde küçük de olsa bir gülümseme oluşturmak için Hatay’da ayak basmadık yer bırakmıyor. Köy köy, mahalle mahalle gezen ekiplerden bazen bir toka, bazen bir pelüş oyuncak almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, büyük felaketin izlerini oyunlar oynayarak siliyor. Bunun yanında konteyner kentte Playland işbirliğiyle düzenlenen çocuk festivalinde, çocukların oyunlar oynayarak gönüllerince bir gün geçirmesi sağlandı.

Öğrencilere oyuncak sürprizi

Hatay’daki programları kapsamında sık sık çocuklarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez Gazi Paşa İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Öğrencileri okullarında ziyaret eden Başkan Aktaş, sınıfları gezdi ve küçük afetzedelere oyuncak dağıtıp, onlara moral verdi. Bölgedeki yaraları sarmak için yoğur bir mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Yaraları, acıları hep beraber sarmaya çalışıyoruz. Gazipaşa İlkokulu'nda yavrularımıza getirdiğimiz hediyelerimizi dağıttık. Çocuk her yerde çocuk, çocuk her zaman çocuk. Dolayısıyla da yavrularımızın yüzünü güldürmek için onlara hediyeler dağıttık. Oyuncaklar getirdik, boyama kitapları getirdik, boyalar getirdik, oyun aletleri getirdik ve onların yüzlerine bir nebze olsun bir gülücük katmaya çalıştık. Tabii özellikle temennimiz ve duamız odur ki inşallah en kısa zamanda yaraları saralım. Çocuklarımızdaki bu gülücüğü görmek, Hatay'da hayatın normalleştiğini görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Ben bu vesileyle öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, yavrularımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Murat Erdoğan