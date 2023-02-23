Afet bölgesinde bir yandan depremin şehirlerdeki izleri silinmeye çalışılırken, bir yandan da depremzedeler için adımlar atılıyor. İnegöl Belediyesi, bu düşünceyle Kahramanmaraş’ta çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.

Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin yaralarını sarmak adına seferberliğini sürdürüyor. 11 ilde büyük yıkıma neden olan yüz yılın afeti hem şehirleri hem de milyonlarca insanın hayallerini yıktı. On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, yüz bini aşkın insanın yaralandığı deprem sonrası bölgenin yaralarını sarmak için adeta tüm Türkiye seferber oldu. Bir yandan şehirler enkazlardan temizlenirken, bir yandan da depremzedelerin yeniden hayata tutunması için adımlar atılıyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ BÖLGEDE

Arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Şehirlerde depremin izleri silinmeye, umut dolu günler için yeni sayfalar açılmaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi Kahramanmaraş bölgesinde vatandaşların yeniden yaşama tutunması adına sıcak yemek başta olmak üzere pek çok alanda sürdürdüğü çalışmalarıyla depremzedelerin yanında yer alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA ETKİNLİĞİ

Bir yandan da depremzede çocukların yaşadıkları acı günleri telafi etmek adına etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Çarşamba akşamı Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde sinema etkinliği düzenledi. Çocuklara sinema gösteriminin yanında mısır da patlatılarak ikram edildi. Bu etkinlikle depremzede çocuklar birkaç saatte olsa yaşadıkları afeti unutarak eğlenceli anlar yaşadı.