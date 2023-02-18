Cansuyu, AGD ve Saadet Partisi organizasyonuyla İnegöl’den Gaziantep Nurdağı’na yola çıkan Milli Görüşçü kuruluşlar, depremzede çocukların yüzlerini gülümsetebilmek adına bölgede 'mobil oyun sahası' kuracak.

KÖFTE EKMEK DAĞITMIŞLARDI..

Depremin ilk saatlerinden itibaren Saadet Partisi, AGD ve Cansuyu başta olmak üzere Milli Görüş mensupları da sahada çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İnegöl'den Nurdağı'na giden hayırseverler bölgede kalarak depremzedelere ve çalışan personellere günlük ortalama 2 bin 500 adet köfte ekmek dağıtmıştı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARI GÜLÜMSETEBİLMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Milli Görüşçü kuruluşlar bugün İnegöl'den 'Çocuklar Gülümsemeye Devam Etsin' sloganıyla başlatılan yeni projelerini gerçekleştirmek için yeniden afet bölgesine doğru yola çıktı. Yeni Proje kapsamında, depremzedeler için kurulan çadırkent alanlarında mobil oyun sahası kurularak çocukların psikolojik travmayı atlatabilmeleri hedefleniyor.