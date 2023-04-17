İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Bayramda Çocuklarımızın Yüzü Gülsün’ kampanyası çerçevesinde müdürlüğe bağlı dikiş kurslarının öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından depremzede öğrencilere bayramlık kıyafetler dikildi. Yaklaşık 1500 çocuk için dikilen kıyafetler deprem bölgesine gönderildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü merkez ve mahallelerde bulunan kurslardaki usta öğreticiler ve kursiyerler deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için, bayramlık kıyafet dikti.

Yaklaşık olarak 4 yaşından 14 yaşına kadar 1500 öğrenci için dikilen kıyafetler deprem bölgesindeki öğrencilere gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru; ''İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve kursiyerlerini tebrik ediyorum. Deprem bölgesindeki çocuklarımızı unutmamışlar. Onlarında bayramda yüzlerinin gülmesine vesile olmuşlar, emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk; '' Bilindiği gibi çok büyük bir deprem felaketi yaşadık buradaki tüm olumsuzlukları ortadan kaldırarak el birliği içerisinde tüm Türk milleti olarak en kısa sürede normal hayata dönülmesi için elimizden geleni yapma gayreti içerisinde olduk. Biz de ramazan Bayramı’nda deprem bölgesindeki çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak merkez ve mahallelerdeki kurslarımızda öğrencilerimize bayramlık kıyafetler diktik. Diktiğimiz bu ürünleri Hatay iline gönderdik. Çocuklarımız güle güle giysinler, ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde geçirsinler istedik. Ben başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kursiyerlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin, bizler büyük Türk milleti olarak her zaman birbirimizin en büyük destekçisiyiz. Bu günleri de el birliği içerisinde hep birlikte atlatacağız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum'' dedi.

SEHER YAŞA