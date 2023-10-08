MARKA 2023 Konferansı, 2-3 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Konferansın Cumhuriyet’in 100. yılı için düzenleyeceği kapanış konserinin tüm geliri okul öncesi 0-6 yaş aralığındaki depremden etkilenen çocukların travmalarını hafifletmek üzere uygulanan eğitim programına aktarılacak.

MARKA 2023 Konferansı, 2-3 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan organizasyonun kapanışı Cem Mansur yönetimindeki önemli müzisyenlerin yer aldığı MARKA 2023 Senfoni Orkestrası düzenleyeceği konserle yapılacak. 3 Kasım akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konser programında dünya klasik müziğinin eşsiz eserleri genç solist Naz İrem Türkmen solo performansı ile icra edilecek. Şef Cem Mansur’un eserlerle ilgili ilham veren bilgilendirmeleriyle zenginleşecek konser, MARKA Konferansları’nın dinamik yapısıyla birleşerek konuklara özel bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

MARKA Konferansları’nın kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, konserin tüm gelirinin deprem bölgesindeki çocuklar için hazırlanan bir eğitim projesine bağışlanacağını açıkladı.

Şengör, “20 yıldır düzenlenen MARKA Konferansı, Türkiye’nin ve dünyanın alanında öncü isimlerini bir kez daha buluşturmaya hazırlanıyor. Sürpriz isimlerin ve ilgi çekici konuşmaların yer alacağı etkinlik, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına enerji dolu bir başlama vuruşu niteliğinde olacak. Tüm bilet geliri, depremden etkilenen çocukları kapsayan bir eğitim programına bağışlanacak” dedi.