Kahramanmaraş’ta kurulan ve gönüllüleri depremzede gençlerden oluşan Kahramanmaraş Moral Destek Ekibi (KAMODES), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklara ve ailelerine moral programı düzenledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir lunaparkta yoğun katılımla düzenlenen programda konuşan KAMODES Başkanı Yunus Taş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz depremin ilk gününden beri 120'den fazla köye ve mahallelere gittik. Burada halkımıza moral motivasyon desteği verdik. Sonrasında 23 Nisan için yaklaşık iki üç günlük bir hazırlığımızı yaptık ve burada proje paydaşımız olan birçok derneğimizde ortak organizasyon gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulduklarını ifade eden Başkan Taş konuşmasında şunu söyledi:

“Paydaş derneklerimizle beraber buradaki etkinlik gibi Kahramanmaraş'a değer katmaya, yeni etkinlikler yapmaya, daha fazla kişiye ulaşmaya, daha fazla çocuğa ulaşmaya, deprem bölgesindeki daha fazla çocuğu motive etmeye çalışıyoruz. Ekibimiz tamamı depremzede gençlerden oluşuyor. 250 kişilik gönüllü ekibimizle hep beraber, her zaman şehrimiz ve ülkemiz için çalışacağız.”

Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunularak, hediyelerin verildiği program, Kahramanmaraşlı sanatçıların konseriyle son buldu.