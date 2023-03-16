Depremin yaralarını sarmak için bölgede yoğun bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan afet bölgelerinden gelen sporculara da kucak açıyor. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’dan gelen masa tenisi sporcuları, katılacakları organizasyonlara Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanıyor.

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketinin ardından tüm afet bölgesinde yaraları sarmak için merkezi hükümet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından ilk günden başlatılan seferberlik kesintisiz sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Hatay’da yardımların dağıtımı, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulumu için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Bursa’ya gelen depremzedelere de gerekli her türlü desteği sağlıyor. Kardeşlik mağazası ile her türlü ihtiyaçları karşılanan, ücretsiz ulaşım, üniversite hazırlık kursları, psikolojik destek gibi imkanlardan yararlanan depremzedeler arasındaki sporcular da unutulmadı.

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’dan gelen masa tenisi sporcuları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Spor Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor. Bu illerden gelen 16 sporcu ve 8 antrenör Bursa’da hem konaklayıp hem de antrenmanlarına devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Spor Tesisleri’nde katılacakları organizasyonlara hazırlanan depremzede sporcular, 21 Mart’a kadar çalışmalarına Bursa’da devam edecek.