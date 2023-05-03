Depremden zarar gören illerde deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçıların desteklenmesi ile su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesine yönelik kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Depremden zarar gören illerde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler ile bölgedeki deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçılara destek verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Depremden etkilenen illerde üretim tesisleri zarar gören işletmeler yararlanacağı söz konusu desteğe ilişkin ödemeler 6 Şubat ile 31 Aralık arasında bir defaya mahsus yapılacak.

Destek ödemesi kapsamında anaç balık yardımının birim fiyatı 250 lira olarak belirlenirken, porsiyonluk balık yardımı için bu rakam 30 lira olacak. Yavru balık ve balık yumurtası yardımı da yapılacak. Destekten balıkçılar da faydalanacak.

Öte yandan yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Karara göre de, 5 metreden küçük balıkçı teknelerine Adana'da 5 bin, Hatay'da 10 bin lira tutarında yardım yapılması kararlaştırıldı.

30 metre ve üstü balıkçı tekneleri için ise Adana'da 30 bin, Hatay'da 60 bin lira destek verileceği duyurulurken, bu tutar iç sularda faaliyet gösterenler için 3 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında değişti.