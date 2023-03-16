Hatay'da yaşanan depremin ardından bir depremzede kendi imkanlarıyla bir firmadan konteyner satın aldı. Ancak depremzedenin iddiasına göre bu konteyner kötü işçilikle yapıldığı için birçok sorunla karşılaştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından binlerce vatandaş evsiz kaldı. Yardım çadırlarında kalmak zorunda kalan vatandaşlar zor hava şartları nedeniyle farklı çözüm arayışlarına girdi. Kendi imkanlarıyla bir firmadan konteyner satın alan depremzede sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda isyan etti.

Depremzedenin iddiasına göre firmadan aldıkları konteyner, kötü işçilikten çıkarak teslim edildiğinden birçok soruna neden oldu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Hatay'da yaşayan bir depremzedeyim. Yunnus Konteyner Adana Firmasından almış olduğumuz 2 konteyner, paylaşacağım fotoğraflarda da görüleceği gibi kabul edilemez bir işçilikle elimize ulaştırılmıştır. Fotoğraf ve videolarda da gördüğünüz gibi yağmur sonrası oluşan problemlerin dışında ana sorun konteynerlerin yapımındaki eksikliktir. Uzman kişilerce yapılmadığı belli olan bu ürünlerin afetzedelere satılması sadece hukuki bir suç değildir aynı zamanda da ahlaksızlıktır. Deprem sonrası, bulunduğum bölgede Tüketici Hakem Heyeti Birimi olmadığından nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyor ve hukukçulardan yardım istiyorum. Maddi ve manevi yorucu olan bu süreçte ne benim ne de bir başkasının daha fazla mağdur edilmesini istemiyorum."