Afrika’da faaliyet gösteren ve Ramazan ayında da binlere aileye iftar ve kumanya bağışı götüren Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TAAD), Türkiye’de de afetzedelerin yanında yer alıyor.

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği “Biz hem size hem bize yeteriz” sloganı ile Afrika’da olduğu gibi Türkiye’de de faaliyetlerini sürdürüyor. TADD, bölgede kalmak zorunda olan depremzede ailelerin ve çocuklarının yüzlerini güldürmek için seferberlik başlattı. Derneğin başlattığı kampanyaya gönüllü vatandaşlar büyük destek verdi. Yapılan yardımlar sonucu depremzedeler için özel hediye paketleri hazırlandı.

Bayram çalışmalarına Hatay’daki çadırkentlerde başlayan TADD, kadın, erkek ve çocuklar için hazırlanan kıyafet, ihtiyaç malzemesi ve oyuncakları depremzede vatandaşlara dağıttı.

Afrikalı öğrenciler desteğe koştu

Yardımların dağıtımına Tüm Afrika’nın Dostları Derneği ile faaliyetlere katılan öğrencilerin olması dikkat çekti. TADD Başkanı Bilgehan Güntekin, birçok Afrikalı öğrencinin depremzedeler için burs ücretlerini bağışlama talebinin kendilerini duygulandırdığını söylerken, “Bizimle gelme arzuları da bizleri ziyadesi ile memnun etti. Ektiğimiz tohumların boşa gitmediğini bir kez daha gördük” dedi.

Güntekin, operasyonlarını Afrika’ya yapan bir dernek olmalarına rağmen, böylesi ulusal bir felakete kayıtsız kalmadıklarını ifade ederken, bölgedeki çalışmalara katılmayı sürdüreceklerini söyledi.

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği; felaketi yaşadığımız günden beri bölgede ayni ve nakdi yardımlarını aralıksız olarak sürdürmüş, üye ve gönüllüleri sağlık hizmetlerinde görev almışlardı.