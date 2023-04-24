Depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine yardım elini uzatan Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), şimdi de Hatay Samandağ’da yaptıracağı okul için Antakya Medeniyetler Korosu’nu Bursa’ya getiriyor.BURSA (İGFA) - Zerrin Özgüle başkanlığında Bursa'dan yola çıkan ve İstanbul ile Ankara dernekleriyle federasyonlaşan BUSADER, deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bugüne dek gerek bölgede oluşturduğu konteyner kent, gerekse ayni ve maddi yardımlarla ilk günden bu yana bölgeden elini çekmeyen BUSADER Federasyonu, şimdi de Hatay Samandağ’a okul yaptırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hatay’a yaptıkları ziyarette okulun yerini görüp ön protokolü imzalayan BUSADER Federasyonu, projeye katkı sağlamak üzere Antakya Medeniyetler Korosu ile Bursa’da görkemli bir konser organizasyonuna hazırlanıyor. 2 Mayıs akşamı Merinos AKKM’nde gerçekleşecek konserin inşa edilecek okul yararına olduğunu belirten Özgüle, “BUSADER adından da anlaşıldığı gibi yola ülkemizde sağlık ve eğitime katkı sunmak için çıktı. BUSADER Federasyonu’nun Hatay’da yapacağı bu kalıcı eser tüm üyelerimiz için onur kaynağı olacak. Konser biletleri satışa çıktığı ilk andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılaştık. Bursalıların projeye vereceği destek bizim için çok önemli” dedi.