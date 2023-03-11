Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde depremzedelerin oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken adres beyanını, 17 Mart saat 23.59'a dek e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden de yapabilecekleri bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir. 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır" denildi.