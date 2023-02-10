Depremzedeler için hazırlanan İnegölspor altyapı tesisleri dün gece itibariyle bölgeden gelen vatandaşlar yerleştirildi.

İnegölspor yönetimi, yaşanan deprem felaketi sonrasında altyapı tesislerinde düzenleme yaparak evsiz kalan vatandaşların kullanımına açtı. Dün gece itibariyle takım otobüsüyle deprem bölgesinden getirilen vatandaşlar tesislere yerleştirildi.

Misafir depremzede vatandaşları bugün İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Yıldız ve İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetimi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu anda altyapı tesislerinde 40 kişi bulunuyor