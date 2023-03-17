Bursa’nın Osmangazi ilçesinde son yılların ilginç olaylarından biri yaşandı. Trafikte yaşanan anlaşmazlık üzerine Serdar Keskin adlı bir vatandaş, kendisine yumruk atan kişinin depremzedelere 10 bin lira bağış yapmasının ardından davadan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesinde esnaflık yapan Serdar Keskin, yaklaşık 3 ay önce trafikte bir kişi tarafından yumruklanınca davacı oldu. Devreye arabulucu girdi. Serdar Keskin, karşı tarafından depremzedelere 25 bin lira bağış yapmasının sonucunda davadan vazgeçeceğini arabulucuya iletti. Karşı taraf ilk etapta 20 bin lirayı kabul etti fakat yeni düğün yapacağı ve asgari ücretle geçindiğini belirterek bu rakamın 10 bin lira olmasını talep etti. Mağdur Serdar Keskin de davanın uzamaması ve avukat ücretlerinin çıkmaması için bu teklifi kabul etti. Karşı taraf 10 bin lirayı bir yardım derneği aracılığı ile depremzedelere gönderince Keskin davadan vazgeçti.