Kocaeli merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla e-ticaret sitelerine koydukları sahte satılık ilanlarda 30 kişiyi 7 milyon TL dolandıran 46 şüpheli göazaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 43 kişiden 33’ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine, e-ticaret sitelerine sahte ilanlar koyarak aralarında depremzedenin de bulunduğu 30 kişiyi, 7 milyon 369 bin 713 TL dolandıran şebekeyi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takipte, şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altında konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükledikleri belirlendi. Müştekiler ile açık hatlar üzerinden sürekli olarak görüşme gerçekleştiren şüphelilerin kaparo, kargo, nakliye ve sigorta bedeli gibi bahanelerle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

43 şüpheli adliyeye sevk edildi

Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ocakta Kocaeli merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği şafak operasyonunda 46 şüpheli yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 46 şüphelinin 4 gün boyunca ifadeleri alındı. İfadeleri tamamlanan 43 şüpheli bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Bir mağdurun 6 Şubat tarihli depremde çocuklarını kaybeden depremzede olduğu öğrenilirken, şüpheli şahısların hesaplarına kısa süre içerisinde 7 milyon 369 bin 713 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

Dosya kapsamında adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 4 şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı, 6 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 33 şahıs tutuklandı.