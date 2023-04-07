İstanbul’da sosyal medya üzerinden yardım isteyen depremzedeleri yardım gönderme vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri depremzedeleri dolandıran bir kişiyi tespit etti. Şüphelinin H.A adlı kişiden 57 bin 600 lira, M.A’yı ise 32 bin 500 lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelinin kurbanlarını "Önce siz bana TL gönderin, ben size euro göndereceğim paranızı da iade edeceğim" diyerek kandırdığı belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheli Sabri Ü. (49) Beşiktaş’ta yakalandı. 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ayrıca 45 suç kaydı, 18 dosyadan da aranması olduğu belirlenen şüpheli Sabri Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA