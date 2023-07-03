Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Araplar Mahallesi’ndeki Eserkent Sosyal Konutlarında misafir ettiği depremzede vatandaşların memleketlerinde çektiği insan, doğa, sokak ve gündelik yaşam fotoğraflarından oluşan “Memleketim” sergisi ziyarete açıldı.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mamak ilçesi Araplar Mahallesi’ndeki Eserkent Sosyal Konutlarında misafir edilen afetzede vatandaşların çektiği insan, doğa, sokak ve gündelik yaşam fotoğraflarından oluşan “Memleketim Fotoğraf Sergisi” ziyarete açıldı.

Yaklaşık 150 fotoğrafın yer aldığı sergi; 10 Temmuz 2023 tarihine kadar TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda görülebilecek.

FORUMDA DEPREM ANILARI PAYLAŞILDI

Sergi açılışının ardından fotoğraf sahiplerine teşekkür belgesi verilirken “Depremin Ardından Nasıl Baş Ediyoruz?” konulu forum düzenlendi. Foruma katılan vatandaşlar ve depremzede vatandaşlara psikososyal destek veren gönüllü psikologlar yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları insanın beynini oluşturuyor. Akademik bilgimizi ve geçmişteki deneyimlerimizi yaşanabilecek afetler öncesinde yapılacak hazırlık çalışmalarına yönlendirip tedbirleri her yönden almak zorundayız. Birçok etkinliğin dayanışma grubunun içerisindeyiz üniversite olarak. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesiyle de böyle bir organizasyona gittik” dedi.

TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman da “Bu dönemde en önemli iş birliklerimizden bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile oldu. Araplar Aile Yaşam Merkezinde psikososyal ihtiyaç analizi, ailelere yönelik psikolojik düzenlemeler, çocuklara yönelik etkinlikler yapmaya çalıştık. Bugün açılışını yaptığımız Memleketim Fotoğraf Sergisi bu süreçte kurduğumuz etkileşimin bir uzantısı, değerli bir ürünü olarak ortaya çıktı” diye konuştu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK GEREĞİ İHTİYAÇLARINI ÖNCELEDİK”

Depremlerin çok büyük kayıplar ve acılar yaşattığını kaydeden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün,“6 Şubat depremi hepimiz için çok büyük bir kayıp, bizlere çok büyük acılar yaşattı. Sadece o günleri değil çok uzun yıllar boyu bu depremin etkilerini konuşacağız. Depremin akabinde, 7 Şubat sabahı Ankara olarak, ülkemizdeki tüm belediyeler ve kurumlar gibi bütün gücümüzü deprem illerine yönlendirdik. Aylarca deprem illerinde hayatı yeniden kurmaya çalıştık. Önce hayatta kalmaları için verdiğimiz mücadele ardından hayatta kalanların yeniden yaşama tutunabilmeleri içinde var gücümüzle çalıştık. Belediye olarak bu desteği iki kategoride yürüttük; birincisi deprem illerinde yaptığımız çalışmalardı, diğeri ise, Ankara’ya yerleşen vatandaşlarımız için yaptığımız çalışmalardı. Ankara’ya gelen 300 bini aşkın vatandaşa barınma, eşya, gıda, yakıt gibi temel desteklerin ötesinde, bir güçlendirme sistemi ile ulaştık. Sosyal belediyecilik gereği Ankara’ya yerleşen kadın, engelli, yaşlı ve çocukların ihtiyaçlarını önceledik” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut ise şunları söyledi:

“Deprem sonrasında hem sivil toplum kuruluşları hem kamu çalışanları hem de sivil vatandaşlar el birliğiyle seferber oldular. Büyükşehir Belediyesi olarak Türk Psikologlar Derneği ortaklığında psikososyal destek çalışmalarını sürdürdük. Bugün TED Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen fotoğraf sergisi ve forumda birlikteyiz.”