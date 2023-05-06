DEPSAŞ Enerji gerçekleştirdiği yatırımların yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyorDİYARBAKIR (İGFA) - Bölgenin kalkınmasına yönelik yatırımlarına devam eden şirket, geçtiğimiz yıllarda sporun birçok alanında gençlerin nitelikli gelişimlerine yönelik sunduğu katkılarını artırarak sürdürüyor. Son olarak DEPSAŞ Enerji, 2013 yılında kurulan GAP Gençlik Spor Kulübü’nü devraldı. Bundan böyle faaliyetlerine DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü adıyla devam edecek olan kulüp, 24 branşta 1600 sporcu yetiştirmesiyle dikkat çekiyor.

Kulüp; birçok branşta Türkiye şampiyonluklarının yanında, Avrupa ve dünya genelinde de önemli başarılara imza attı. DEPSAŞ Enerji spora sunduğu destekle birlikte, gençlerin istihdamına katkı sunacak çalışmalara da imza atıyor. Sporcu gençlere profesyonel dalgıçlık eğitimi sunan kulüp, gençlerin su ürünleri çiftliklerinde dalgıç olarak istihdamına katkı sağladı. İlk etap 50 sporcunun lisans almasına yönelik eğitim veren kulüp, 500 gencin daha bu yolla istihdama katılımlarını hedefliyor.