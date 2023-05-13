Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nı 2-0 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, 2. dakikada Danielle Marcanon, 62. dakikada Alice Kusi’nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe rövanş için önemli bir avantaj elde etti.

Play-off yarı final rövanş maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanacak.