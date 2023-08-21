Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Dere Mahallesi temizlik çalışması yaptı. Muhtarlık binası önünden çalışmalarına başlayan ekipler, cadde ve sokakları pırıl pırıl yaptı.

Çalışmalara kaldırım kenarları, binaların ve evlerin önlerindeki yabani otların biçilmesi ile başlayan ekipler, mıntıka temizliği, moloz ve katı atıkların toplanması, yolların tazyikli su ile yıkanması, çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfektesi gibi çalışmaları cadde cadde, sokak sokak yürüttü. Ekipler, çalışmaların ardından Yalova genelinde devam eden rutin çalışmalarına geri döndü.

Dere Mahallesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışması hakkında bilgi veren Yalova Belediyesi yetkilileri, “Bu hafta başından Dere Mahallemizde başlattığımız çalışma ile mahallemizin cadde ve sokaklarını tabiri caizse pırıl pırıl yaptık. Muhtarlık önünden başlayarak diğer mahallelerde olduğu gibi parkların çevresinde ve kaldırım kenarlarında büyüyen yabani otları biçtik. Yolları tazyikli su ile yıkayıp araç süpürgesi ile kaldırım ve yolları toprak ve atıklardan arındırdık. Süpürgeci personellerimiz ile mahallemizi köşe bucak süpürdük. Belediyemize ait süpürge araçlarımız ile de kaldırım kenarlarını detaylı bir şekilde temizledik” açıklamasında bulundu.